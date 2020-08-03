Власти Азербайджана продлили жесткий карантин в 13 городах и районах
3 августа 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Азербайджана до 31 августа продлили жесткий карантин в 13 городах и районах страны, включая столицу Баку. Об этом сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны.
«С учётом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточённый карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах», - сообщили в оперштабе.
Ограничения предусматривают прекращение в зоне жесткого карантинного режима работы общественного транспорта по выходным. По-прежнему будут закрыты крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.