Власти Азербайджана продлили жесткий карантин в 13 городах и районах

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3 августа 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Баку, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Власти Азербайджана до 31 августа продлили жесткий карантин в 13 городах и районах страны, включая столицу Баку. Об этом сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны.

«С учётом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточённый карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах», - сообщили в оперштабе.

Ограничения предусматривают прекращение в зоне жесткого карантинного режима работы общественного транспорта по выходным. По-прежнему будут закрыты крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы.