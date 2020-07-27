В Азербайджане от коронавируса уже скончались 423 человека

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Азербайджане за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 396 человек. Об этом сообщил оперативный штаб при кабмине.

С начала пандемии в регионе диагностировано 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 23 242 пациента вылечились, 423 скончались, 6838 продолжают лечение в больницах особого режима.

С начала пандемии было проведено 690 386 тестов на COVID-19.

Ранее сообщалось: ученым предстоит разгадать, почему на итальянском острове никто не болеет COVID-19.