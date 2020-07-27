Ученым предстоит разгадать, почему на итальянском острове никто не болеет COVID-19

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27 июля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

остров Джильо, фото: : Poul Krogsgård - eget værk

Никто из 800 жителей итальянского острова Джильо не жаловался на возникновение симптомов коронавируса с момента начала пандемии, несмотря на все условия для распространения заболевания.

Доктор Армандо Скиафино, единственный врач острова на протяжении 40 лет, все равно волнуется, как бы не было вспышки COVID-19, поскольку скарлатина, корь или ветряная оспа заражают сразу практически всех, стоит им появиться у кого-то из островитян.

Жители Джильо не прячутся по домам, они постоянно контактируют в переулках возле порта или на узких улочках между плотно расположенными домами, многие тесно общались с приезжими.

Известно о случае коронавируса на Джильо у 60-летнего мужчины, прибывшего на остров в феврале. Он посетил похороны родственника и все время кашлял. В тот же день он вернулся на пароме на материк и через три недели скончался в больнице.

5 марта, за четыре дня до того, как была объявлен ​​национальный карантин, еще три посетителя прибыли с материка, как выяснилось после теста, с коронавирусом. Один из них - немец из северной Италии, ставшей первоначальным эпицентром вспышки болезни в Европе. Он встречался с друзьями, посещал кафе. Через неделю из-за сильного кашля его обследовали на острове, и результат был положительным. Он самоизолировался в доме на Джильо.

Были и другие случаи, когда на остров прибывали люди, зараженные COVID-19. Однако из местных жителей никто так и не заболел.

Специалисты предполагают, что островитяне просто не были подвержены достаточному воздействию коронавируса для заражения. Исследователь рака молочной железы в Университете Милана, где она работает профессором эпидемиологии, Паола Мути планирует провести исследования, чтобы понять секрет сопротивляемости вирусу жителей итальянского острова.

В Италии ученые доказали способность ультрафиолета уничтожать коронавирус SARS-CoV-2.