Итальянские ученые-иммунологи доказали способность ультрафиолета уничтожать коронавирус

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20 июля 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

солнечные лучи, фото: pexels.com

В Италии ученые доказали способность ультрафиолета уничтожать коронавирус SARS-CoV-2. Группа ученых из Миланского государственного университета провела исследование о влиянии ультрафиолета на возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе эксперимента исследователи помещали вирус в капельки воды в низкой, высокой и очень высокой концентрация и подвергали их различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне - ультрафиолету С (УФ-С). Иммунолог, профессор этого университета Марио Клеричи заявил, что даже небольшое воздействие УФ-излучения в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса. Итальянские ученые считают, что их исследования поспособствуют в борьбе с коронавирусом.

SARS-CoV-2 - это непосредственный возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19.

В Италии за все время пандемии коронавирусом заразились 244 434 человек. Больше всего зараженных было в северной области Ломбардия. Всего в Италии скончались 35 045 человек, у которых был подтвержен новый вирус.

В Италии за сутки, по данным на утро 19 июля, от последствий COVID-19 скончались три человека, при этом в Ломбардии не зарегистрировали ни одной новой жертвы заболевания. По данным Минздрав страны, выздоровели за минувший день 143 человека. Всего за время пандемии — 196 949 граждан.