На президента Молдавии подали жалобу в прокуратуру

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3 августа 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента Молдавии.

Лидер молдавской оппозиционной парламентской партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе подал жалобу в Генеральную прокуратуру на президента Игоря Додона.

Он назвал беззаконием тот факт, что на встрече с лидером Приднестровского региона Вадимом Красносельским глава государства назвал своего собеседника президентом Приднестровья, то есть признал его «равным себе по должности».

«Это является актом государственной измены и серьезной атакой на государство», – заявил Нэстасе.

Сам Додон подчеркивает, что при решении вопроса реинтеграции Приднестровского региона тема федерализации даже не обсуждалась.