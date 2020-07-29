Оппозиция Молдавии возмущена «общением на равных» президента страны с лидером Приднестровья
29 июля 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Молдавская оппозиция возмутилась тем, как президент страны Игорь Додон общался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Это произошло во время очередного раунда переговоров по нерешенным проблемам двусторонних отношений в Кондрице.
Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе заявил, что подаст жалобу в Генпрокуратуру в связи с тем, что Додон разговаривал с Красносельским как с «равным себе по должности».
Нэстасе заявил, что это «аморально, незаконно, это противоречит Конституции и интересам народа» и назвал недопустимым, чтобы президент Молдавии вел обсуждения с так называемым лидером Приднестровского региона.
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