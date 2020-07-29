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Оппозиция Молдавии возмущена «общением на равных» президента страны с лидером Приднестровья

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Оппозиция Молдавии возмущена «общением на равных» президента страны с лидером Приднестровья
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Молдавская оппозиция возмутилась тем, как президент страны Игорь Додон общался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Это произошло во время очередного раунда переговоров по нерешенным проблемам двусторонних отношений в Кондрице.

Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе заявил, что подаст жалобу в Генпрокуратуру в связи с тем, что Додон разговаривал с Красносельским как с «равным себе по должности».

Нэстасе заявил, что это «аморально, незаконно, это противоречит Конституции и интересам народа» и назвал недопустимым, чтобы президент Молдавии вел обсуждения с так называемым лидером Приднестровского региона.

ДВа

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