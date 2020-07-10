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Додон заявил, что лидер молдавской оппозиции его «копирует»

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон заявил, что лидер молдавской оппозиции его «копирует»
Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция боится того, что он будет баллотироваться на второй срок.

По его словам, именно поэтому оппозиция делает все возможное, чтобы исключить его из предвыборной гонки, которая финиширует 1 ноября.

По словам молдавского лидера, оппозиция даже прорабатывает сценарии обращения в Конституционный суд».

Кроме этого, Додон выразил удивление тем, что его наиболее вероятный конкурент лидер партии «Действие и солидарность» экс-премьер Майя Санду совершает поездки в те населенные пункты, которые президент Молдавии посетил ранее.

ДВа

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