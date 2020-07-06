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В Молдавии объявили сбор подписей в поддержку отставки президента Игоря Додона

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Молдавии объявили сбор подписей в поддержку отставки президента Игоря Додона
Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: kremlin.ru

Лидер новой оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду сообщил, что политформирование объявляет общереспубликанский сбор подписей в поддержку отставки президента Молдавии Игоря Додона.

По мнению правоцентристов, только после того, как глава государства сложит с себя полномочия «люди в стране смогут жить лучше».

Канду заявил, что «Игорь Додон играет в царя». Кроме этого, оппозиционер обвиняет нынешнего президента Молдавии в том, что, что люди живут в нищете, а в стране процветает коррупция.

«Хватит, Молдавия – не подопытная крыса, и Додон должен уйти, чтобы молдаване могли жить», – заявил Канду.

ДВа

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