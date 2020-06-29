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Президент Молдавии рассказал, о чём будет говорить с лидером Приднестровья

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Молдавии рассказал, о чём будет говорить с лидером Приднестровья
Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаусом Нойкирхом ситуацию в приднестровском вопросе.

В официальном заявлении по итогам встречи говорится, что стороны считают, что всем участникам переговорного формата необходимо продолжать предпринимать общие шаги для «имплементации достигнутых ранее договоренностей».

Додон, в свою очередь, заявил, что «заверил главу миссии ОБСЕ в Молдавии в твердом намерении руководства страны защищать интересы, права и свободы граждан страны на обоих берегах Днестра». Он также подчеркнул заинтересованность в более активном сотрудничестве с ОБСЕ.

ДВа

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