Президент Молдавии рассказал, о чём будет говорить с лидером Приднестровья
29 июня 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаусом Нойкирхом ситуацию в приднестровском вопросе.
В официальном заявлении по итогам встречи говорится, что стороны считают, что всем участникам переговорного формата необходимо продолжать предпринимать общие шаги для «имплементации достигнутых ранее договоренностей».
Додон, в свою очередь, заявил, что «заверил главу миссии ОБСЕ в Молдавии в твердом намерении руководства страны защищать интересы, права и свободы граждан страны на обоих берегах Днестра». Он также подчеркнул заинтересованность в более активном сотрудничестве с ОБСЕ.
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