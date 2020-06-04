Президент Молдавии планирует обсудить с Путиным условия кредитного договора

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4 июня 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным условия нового кредитного договора. Речь идет о 200 млн евро.

Додон отметил, что «у сторон есть несколько вопросов по тексту соглашения, которые следует подкорректировать».

По словам молдавского лидера, деньги которые должны быть выделены Молдавии, уже заложены в бюджет России. Останется только выяснить кредитные условия, которые не устроили некоторые политические силы в Кишиневе.

Помимо этого, в повестке значится еще несколько вопросов двустороннего взаимодействия. Это, в частности, разрешение на международные перевозки и расширение возможностей для экспорта товаров из Молдавии без налогов после 1 июля.