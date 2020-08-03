Ушел из жизни обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм

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3 августа 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

монета с Альфредом Нобелем, pixabay.com

Обладатель Нобелевской премии мира, бывший лидер Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии Джон Хьюм скончался на 84-м году жизни. Смерть наступила после непродолжительной болезни.

Члены семьи Джона Хьюма уточнили, что мужчина мирно скончался сегодня утром.

Отметим, что Хьюм, которого бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон назвал Мартином Лютером Кингом Северной Ирландии, посвятил жизнь разрешению североирландского конфликта. Он выступал за мирное сотрудничество протестантов и католиков. В 1996 году правительства Великобритании и Ирландии приступили к переговорам по урегулированию конфликта, а уже в следующем году при содействии Хьюма к процессу подключилась партия "Шинн фейн". Итогом переговоров стало заключение Белфастского соглашения, согласно которому власть в Северной Ирландии передали органам местного самоуправления. В 1998 году Хьюм получил Нобелевскую премию мира как "один из архитекторов мирного соглашения".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Norah Casey (@norah_casey) 3 Авг 2020 в 2:16 PDT