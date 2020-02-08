Умер лауреат Нобелевской премии, благодаря которому были созданы антираковые препараты

Более тридцати лет назад Стэнли Коэн о ткрыл фактор роста нервной ткани и эпидермальный фактор роста. Его достижения позволили ученым понять процесс и принцип развития различных опухолей и разработать некоторые антираковые препараты.

Уточняется, что ученый тихо ушел из жизни 5 февраля. Рядом с ним находилась его супруга. У Коэна остались трое детей и двое внуков.