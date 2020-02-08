//Наука 13+
Умер лауреат Нобелевской премии, благодаря которому были созданы антираковые препараты
8 февраля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tennessean
//Наука 13+
8 февраля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tennessean
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Американский лидер Дональд Трамп уволил посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который давал показания в рамках процесса импичмента. Об этом в минувшую пятницу…
Общество
Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.
Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…
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В феврале 1976 г. было основано Научно-производственное объединение…
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Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома…
Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил, что россияне уважают ветеранов, как нигде…
Председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отреагировал на слова Дмитрия Рогозина после…
Доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал, как своевременно снизить риск ракового заболевания. Он считает, что в сейчас в России для этого…
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в субботу, 8 февраля, назвал истерией заявление генерала НАТО Андре…
Водитель из Японии, который стал первым заболевшим коронавирусом нового типа внутри страны без посещения Китая, выздоровел. Мужчину сегодня утром выписали из больницы…
Президент Украины Владимир Зеленский в первой половине дня в субботу, 8 февраля, встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Соответствующая информация появилась…
Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко решил раскрыть украинским гражданам главный газовый обман страны. По его словам, в уменьшении цены на «голубое топливо» заслуги…
Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного судна находятся медицинские препараты и средства…
Дочь известной российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой сделала на своей страничке в социальной сети заявление, которое напугало ее подписчиков. Недавно…
В полиции чувашского города Канаша сообщили, что 7 февраля к ним обратился мужчина, который перевел мошенникам более трех миллионов рублей с целью подзаработать на курсе…
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова генерала НАТО Андре Ланата о якобы угрозе от России в космосе, заявил, что Североатлантический альянс выдает себя…
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в субботу, 8 февраля, выразил соболезнования родным депутата Государственной думы Айрата Хайруллина, который погиб…
Известный российский композитор и музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии. По его словам, он сейчас получает «базовые» выплаты, хоты раньше получал немного…
В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, скончался знаменитый биохимик Стэнли Коэн. Ученый, который ушел из жизни в возрасте 97 лет, в 1986 стал лауреатом…
Виктория, подруга канадской миллионерши Татьяны, с которой российский певец Прохор Шаляпин отдыхал в дорогостоящем круизе по Тихому океану, рассказала подробности…
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса…
Источник, близкий к летному составу одной из китайских авиакомпаний, сообщил, что в КНР начали массово увольнять пилотов, в том числе российских. Известно, что Hainan…
Принц Гарри произнес трогательную речь на саммите по альтернативным инвестициям в Майами. В рамках своего выступления он признался, что после смерти матери в течение семи…
Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало американскую компанию Apple на €25 млн из-за медленной…
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Соединенных Штатов поздравление с победой в Сенате и пригласил на дружеский ужин в Майами «поднять бокал за его…
Власти Ирана приняли решение отложить запуск своего спутника "Зафар", который ранее планировалось отправить на орбиту до 7 февраля. Соответствующую информацию…
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в субботу прокомментировал слова главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты…
Происшествия
СМИ опубликовали видео с места массовой драки, которая произошла минувшей ночью в Жамбылской области на юге Казахстана. Известно, что в результате столкновения погибли…
Общество
Столкновения и массовая драка произошли в Жамбылской области Казахстана. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев заявил, что в результате случившегося восемь человек погибли…
Официальный представитель компании сообщил, что мнившей ночью группа хакеров взломала несколько аккаунтов социальной сети Facebook в сервисе микроблогов Twitter. При этом…
В Ленинградской области очевидцы обнаружили тело мужчины, которое превратилось в скелет. Согласно последней информации журналистов, предполагается, что гражданин пропал…
Организаторы антипремии «Золотая малина» перечислили претендентов, которые номинированы в этом году. Отмечается, что в список попала претендующий на «Оскар» фильм…
Полицейские арестовали туристку, которая отдыхала в купальнике на мальдивском пляже. Однако после неприятного инцидента стражи порядка публично извинились…
Президент России Владимир Путин согласился на переговоры в Нормандском формате в Париже только при условии подписания соглашений об особом статусе Донбасса.
В мире
Источник рассказал о "совершенно другой реальности", в которой после переезда в Канаду живут британский принц Гарри, его жена Меган и их маленький сын Арчи. По словам…
Директор школы №14 города Уссурийска Приморского края Илья Вологин сообщил, что была проведена служебная поверка после инцидента с разбором нецензурной фразы на одном…
Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что накануне температура воздуха впервые…
Гражданин Японии, который был госпитализирован в китайском городе Ухань с тяжелой формой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончался. Об этом утром в субботу…
В китайском Ухане из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался гражданин Соединенных Штатов Америки. Соответствующую информацию предоставили в субботу…
Московские художники запустили акцию «Следуй» против системы распознавания лиц. Они нанесли на лицо грим как символ несогласия с преследованием в повседневной жизни
Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями после разговора тет-а-тет с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Известно, что самолет с российской…
Шоу-бизнес
Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие…
Глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что западным спутникам грозит опасность со стороны российских кораблей. По его…
Недавно Ирина Винер-Усманова – легендарный тренер, поделилась своими методами воспитания чемпионок. Винер-Усманова контролирует личную жизнь подопечных и грозится…
Житель Великобритании Родриго Алвес, который прославился благодаря своему увлечению пластическими операциями, сделал 12-ю ринопластику. После данного вмешательства…
В Праге местные власти планируют ограничить возможность жителей сдавать в аренду жильё иностранным туристам при помощи сервисов краткосрочной аренды.
Четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области накрыло в пятницу, 7 января, лавиной. Согласно последней информации пресс-службы Министерства обороны страны…
Российская исполнительница Анна Бутурлина, озвучившая в русском переводе королеву Эльзу из мультфильма «Холодное сердце», выступит на вручении кинопремии Оскар.
Российская Федерация в будущем может воссоединиться с Украиной и Белоруссией. С соответствующим прогнозом выступила некоторое время назад Татьяна Монтян, киевский адвокат…
СМИ сообщают, что власти США купили доступ к коммерческой базе данных, в которой содержатся сведения о перемещениях миллионов мобильных телефонов, с целью борьбы…
Происшествия
В одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию человека, который скончался пять лет назад. Данную информацию предоставили в пресс-службе столичного главка…
В непосредственной близости от белорусской границы размещен ряд формирований Вооруженных сил России, число таких подразделений растет. С соответствующим заявлением…
Певец Михаил Муромов в беседе с журналистами заявил, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева испортила его карьеру. По словам музыканта, артистка была…
Ополченцы ЛНР понесли потери в ходе артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в районе Золотого. Об этом говорится в экстренном заявлении, которое сделала Народная…
Шоу-бизнес
Российский музыкант Юрий Лоза признался, какую пенсию получает. Композитор рассказал, что ему не положены надбавки, поскольку он имеет доход с гонораров.
В опубликованном «Аргументами недели» списке украинского националистического батальона «Крiвбас» есть один из участников, чьи данные похожи на бывшего сотрудника ФСБ.…
В жилом доме на юго-западе Москвы в пятницу, 7 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося…
Общество
Сегодня практически невозможно представить российский спорт без финансирования из госбюджета.