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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Умер лауреат Нобелевской премии, благодаря которому были созданы антираковые препараты

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tennessean

Умер лауреат Нобелевской премии, благодаря которому были созданы антираковые препараты
микроскоп, pixabay.com
В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, скончался знаменитый биохимик Стэнли Коэн. Ученый, который ушел из жизни в возрасте 97 лет, в 1986 стал лауреатом Нобелевской премии по медицине.
 
Более тридцати лет назад Стэнли Коэн открыл фактор роста нервной ткани и эпидермальный фактор роста. Его достижения позволили ученым понять процесс и принцип развития различных опухолей и разработать некоторые антираковые препараты. 
 
Уточняется, что ученый тихо ушел из жизни 5 февраля. Рядом с ним находилась его супруга. У Коэна остались трое детей и двое внуков.
ЕТ

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