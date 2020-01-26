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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученый рассказал, какова зависимость между группой крови и онкологией

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Ученый рассказал, какова зависимость между группой крови и онкологией
Фото: pixabay.com

Онколог Владимир Беспалов объяснил, насколько сильно та или иная группа крови влияет на риск развития рака. По словам профессора, есть множество других факторов, которые повышают риск возникновения онкологии гораздо сильнее.

Ученый подчеркнул, что зависимость между группой крови и раком не настолько сильная, образ жизни и привычки сказываются на здоровье гораздо сильнее.

«Если говорить о раке желудка, то любой из таких факторов риска, как носительство бактерии хеликобактер пилори, курение, неправильное питание или наличие опухоли у кровных родственников в прошлом, влияет на развитие данного вида заболевания гораздо сильнее, чем группа крови», - сказал Беспалов.

АБ

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