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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Онколог оценил версию о том, что рак заразен

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Онколог оценил версию о том, что рак заразен
Фото: pixabay.com

Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал предположение учёных из Канады о том, что злокачественные опухоли могут быть заразными и передаваться от человека к человеку.

Врач согласился с тем, что среди животных действительно существует вирусная форма онкологии – саркома Рауса. При этом он отметил, что для людей она безвредна. Также онколог подчеркнул, что в настоящее время врачи не пришли к однозначному пониманию того, как злокачественные опухоли возникают в организме человека.

«Бывали случаи, когда людям с тяжелым иммунодефицитом могли передаваться опухоли. Но то те люди, которые живут только на заместительной терапии», - сказал Щепеляев.

АБ

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