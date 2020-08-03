Приезжающих в Сингапур обяжут носить электронные браслеты во время карантина

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3 августа 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сингапур, pixabay.com

С 10 августа приезжающие в Сингапур и направленные на домашний карантин будут обязаны носить электронный браслет, который сможет отслеживать их передвижения и нарушения карантинного режима.

Согласно последней информации, электронные браслеты заменят телефонные звонки, видеочаты и визиты, при помощи которых сотрудники эпидемиологических служб ранее уточняли местоположение лиц, находящихся в карантине.

Все получившие электронный браслет в аэропорту должны будут активировать его, когда прибудут на место проживания, причем адрес они должны будут заранее предоставить властям. В противном случае контролирующие органы незамедлительно прибудут для выяснения причины отсутствия сигнала с устройства.

Если человек, который находится на карантине, отлучился без уважительной причины, он будет обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 тысячи долларов США) или ему будет грозить заключение сроком на шесть месяцев.