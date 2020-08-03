В АТОР уточнили информацию для туристов, отправляющихся на отдых в Турцию

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3 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

бассейн в Турции, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России уточнили информацию для граждан РФ, которые собираются отдохнуть в Турции. Ранее стало известно, что возобновляется авиасообщение с некоторыми турецкими городами.

В АТОР отметили, что вопреки некоторым сообщениям, всех туристов, контактировавших с заболевшим COVID-19 пассажиром, не отправят в карантин. Уточняется, что если на прибывающем в Турцию рейсе будет выявлен человек с симптомами коронавируса нового типа, ему бесплатно проведут экспресс-тест, результаты которого будут готовы в течение четырех часов.

В отношении попутчиков зараженного будет действовать такой алгоритм: пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от него, незамедлительно предложат пройти аналогичное бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. В случае отрицательного результата путешественник сможет продолжить отдых и не отправляться в карантин. Если же результат окажется положительным, то в зависимости от состояния человека и наличия симптомов, человека могут отправить либо в государственную больницу, либо в карантин.

В том случае, если у туриста возникли признаки COVID-19 уже в гостинице, ему сделают бесплатный тест и госпитализируют в государственную больницу. В данном случае также будет действовать страховой полис российских страховщиков.