Турция не будет закрывать отели в случае выявления в них зараженных COVID-19
2 августа 2020, 08:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Турецкие отели не будут закрываться в случае выявления у постояльцев новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в Федерации отельеров страны (TUROFED).
«Все сотрудники отелей прошли программу подготовки, которая была разработана в соответствии с "Сертификацией здорового туризма". При выявлении инфицированного человека среди отдыхающих работники будут действовать согласно инструкциям, которые были направлены Министерством культуры и туризма Турции», - пояснили в ведомстве.
Собеседник отметил, что в отелях предусмотрены специальные изоляционные комнаты, поэтому закрываться они не будут. По его словам, в местах размещения «вряд ли будут повышать цены на свои услуги», несмотря на увеличение расходов в связи с борьбой с пандемией.
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