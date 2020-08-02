Турция не будет закрывать отели в случае выявления в них зараженных COVID-19

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2 августа 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: бассейн, pixels.com

Турецкие отели не будут закрываться в случае выявления у постояльцев новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в Федерации отельеров страны (TUROFED).

«Все сотрудники отелей прошли программу подготовки, которая была разработана в соответствии с "Сертификацией здорового туризма". При выявлении инфицированного человека среди отдыхающих работники будут действовать согласно инструкциям, которые были направлены Министерством культуры и туризма Турции», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что в отелях предусмотрены специальные изоляционные комнаты, поэтому закрываться они не будут. По его словам, в местах размещения «вряд ли будут повышать цены на свои услуги», несмотря на увеличение расходов в связи с борьбой с пандемией.

Названы условия вылета из России в Турцию.