В киевском бизнес-центре забаррикадировался мужчина, угрожающий осуществить взрыв

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3 августа 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник полиции Украины, Str/ZUMAPRESS.com

В киевском бизнес-центре "Леонардо" забаррикадировался человек, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Злоумышленник заявил, что готов привести взрывное устройство в действие.

В настоящий момент сотрудники полиции Киева ведут переговоры с предполагаемым террористом, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Замглавы МВД страны Антон Геращенко уточнил, что сегодня в полицию обратилась представительница банка, расположенного в бизнес-центре "Леонардо" и заявила, что в помещение зашел неизвестный. Мужчина, которому на вид не больше 35 лет, сообщил что у него в рюкзаке находится взрывное устройство и потребовал вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули здание, а руководитель отделения осталась там по собственному желанию. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".