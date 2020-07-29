ФСБ задержала террористов в Санкт-Петербурге

29 июля 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация), которые планировали атаки на силовиков.
«Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации)», - пояснили в ведомстве, отметив, что злоумышленниками являются выходцы из Средней Азии.
Во время обыска у задержанных нашли средства связи и банковские карты, которые использовались в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Допрашивают и проверяют подозреваемых.
Отмечается, что операция проводилась совместно с сотрудниками МВД.
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала боевика в Химках.
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