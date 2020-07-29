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ФСБ задержала террористов в Санкт-Петербурге

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ФСБ задержала террористов в Санкт-Петербурге
Фото: ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация), которые планировали атаки на силовиков.

«Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации)», - пояснили в ведомстве, отметив, что злоумышленниками являются выходцы из Средней Азии.

Во время обыска у задержанных нашли средства связи и банковские карты, которые использовались в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Допрашивают и проверяют подозреваемых.

Отмечается, что операция проводилась совместно с сотрудниками МВД.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала боевика в Химках. 

БА

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