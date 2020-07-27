ФСБ нейтрализовала террориста, планировавшего открыть стрельбу в Москве

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27 июля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФСБ

сотрудники ФСБ, x99/ZUMAPRESS.com

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом предотвратила теракт в Москве. Террорист находился в местности с заброшенными гаражами в Химках.

Уточняется, что приезжий из Центральной Азии во время задержания открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и был нейтрализован ответным огнем.

Впоследствии на месте происшествия были найдены автомат, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД. Во время обыска в съемной квартире были обнаружены доказательства того, что злоумышленник был связан с агентами международной террористической организации, которая запрещена в России, и готовился осуществить массовый расстрел людей в столице. Ведутся поиски возможных сообщников террориста.