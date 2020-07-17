Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

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17 июля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

задержание преступника, Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Хабаровске. Согласно последним данным, силовики изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации.

Согласно последней информации, в результате проведенных мероприятий был задержан уроженец одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения. Он планировал совершить террористический акт с применением зажигательных устройств в местах массового пребывания людей по указанию главарей международных террористов.

Более того, впоследствии преступник собирался отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке с целью участия в деятельности террористических группировок.

Уточняется, что в телефоне задержанного мужчины нашли видеозапись его "присяги" главарям террористов и переписку, в которой обсуждался планируемый теракт. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК России. Преступник арестован.