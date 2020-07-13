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ФСБ предотвратила теракты на территории Ростовской области

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Центр общественных связей ФСБ

ФСБ предотвратила теракты на территории Ростовской области
машина ФСБ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ростовской области выявили ячейку террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, и предотвратили теракты в регионе. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ.

В состав ячейки входили шесть жителей Ростовской области. Некоторые из них являются россиянами, а другие – гражданами одной из среднеазиатских стран. Установлено, что они готовились к нападению на сотрудников полиции и планировали совершить теракты в учебных заведениях и медицинских учреждениях.

Отмечается, что спецоперация проводилась в Азовском районе. Главарь группы во время задержания оказал сопротивление, открыв огонь из автомата Калашникова, а также приведя в действие самодельное взрывное устройство. Он был ликвидирован, а остальные пять членов ячейки – задержаны. Среди силовиков и гражданских никто не пострадал.

У задержанных в ходе обысков нашли автоматы, боеприпасы, запрещенные вещества и самодельное взрывное устройство. В их отношении возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ЕТ

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