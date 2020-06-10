Видео задержания пяти человек, готовивших теракт в Крыму, распространила ФСБ

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10 июня 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ, НАК России

ФСБ России опубликовала видеозапись задержания пятерых граждан РФ, готовивших теракт в Крыму на одном из рынков Симферополя. По данным ФСБ, задержаны пять россиян, которые осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя.

По версии силовиков, задержанные планировали взорвать самодельную бомбу. Подозреваемые также пропагандировали в Сети идеологию терроризма и экстремизма. Задержанные, по данным ФСБ, поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". У них изъяты самодельные взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемзадерданныхых преступлениях.

Подозреваемые задерживал по разным адресам.