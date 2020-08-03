В АТОР назвали дату возобновления полетов на Кубу

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3 августа 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пляж, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения. Такие данные предоставлены представителями посольства.

«По информации представителей Посольства Кубы в РФ … Полеты стартуют с 17 сентября. Рейсы «Аэрофлота» в Гавану уже появились в расписании перевозчика, бронирование билетов открыто. Тарифы начинаются от 30277 р. в одну сторону», - пояснили в ведомстве.

При этом представители кубинского туризма отметили, что они готовы принять российские чартеры уже на следующий день после возобновления авиасообщения. Кроме того, Куба готова открыть для отдыха туристов популярный курорт Варадеро, если российские туроператоры готовы отправлять туда рейсы. Местный дипломат уточнил, что там благоприятная эпидемиологическая обстановка: «Все зависит от разрешения российских властей. Его пока нет».

Также Куба готова предоставить бесплатные ПЦР-тесты туристов по прибытию, «антивирусные» протоколы по приему и размещению иностранцев в отелях и высокий уровень медицины.

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