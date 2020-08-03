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Абхазия просит ввести ограничения на границе с Россией: «Мы просто захлебнемся»

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Абхазия просит ввести ограничения на границе с Россией: «Мы просто захлебнемся»
фото: Абхазия, pixabay.com

Член оперативного штаба, депутат Парламента Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы. Он опасается роста заражений новой коронавирусной инфекцией в республике.

«Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», - высказал он, комментируя открытие границы на Псоу.

Джинджолия отметил, что накануне произошла вспышка COVID-19 и Гудаутская больница начинает заполняться. По его словам, помочь приезжим гражданам будет сложнее, поскольку уже сейчас ежедневно регистрируется порядка 8 - 10 пациентов среди местного населения.

«… уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнёмся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще», - пояснил он.

Кроме того, главный внештатный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия заявила, что коронавирус стал агрессивнее: «Состояние инфицированных ухудшается молниеносно».

БА

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