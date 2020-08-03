Политолог оценил высказывание Юлии Тимошенко о «трагической ошибке» украинцев

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3 августа 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал слова депутата Верховной рады Юлии Тимошенко о "трагической ошибке" украинцев.

Ранее Тимошенко заявила, что граждане Украины совершили серьезную ошибку, избрав действующую власть. По мнению депутата, ее, однако, можно исправить, так как в текущем году на Украине пройдут региональные выборы.

Александр Форманчук в беседе с Радио Sputnik выразил мнение, что с заявлением Юлии Тимошенко можно согласиться лишь отчасти. Депутат, по словам политолога, "в своей оппозиционности" бывает очень жесткой, а также зачастую дает реалистичные оценки. Он согласен с тем, что выбор власти украинцами был ошибочным. Спорным же является утверждение о возможности исправления этой ошибки посредством региональных выборов.

Форманчук отметил, что Тимошенко хочет привлечь на свою сторону как можно больше людей, однако она "настолько предсказуема, что ей ничего не удастся получить "из украинского властного пирога". Политолог призвал не забывать о том, что депутат сама была частью власти Украины в разных ипостасях, поэтому и на ней лежит доля ответственности за то, что эта власть ввергла страну "в пучину хаоса".