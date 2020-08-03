Реставрация органа началась в соборе Парижской Богоматери, пострадавшем при пожаре
3 августа 2020, 10:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: Europe 1
В понедельник начались работы по очистке и реставрации большого органа в соборе Парижской Богоматери, который пострадал от сильного пожара более года назад. Инструмент будет полностью разобран.
Орган, о котором идет речь, являлся "голосом собора" с 1733 года. Инструмент состоит примерно из восьми тысяч труб, которые разделены на 115 регистров. В ходе тушения пожара он оказался поврежден водой и покрыт свинцовой пылью. Предполагается, что окончание работ по очистке и реставрации органа ожидается в апреле 2024 года.
Напомним, 15 апреля 2019 года в Нотр-Даме произошел крупнейший в истории пожар. Из-за пламени обрушился шпиль собора, кроме того, пламенем была объята несущая конструкция.
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