Зачем мигрант поджег во Франции Собор Петра и Павла?

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27 июля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ilyavaliev.livejournal.com

Точно, не догадаетесь ни за что. Но давайте сначала вводные дам. Чтобы загадка была еще интереснее. Поджег был совершен мигрантом, выходцем из Руанды, черным, одновременно сразу в трех местах. Волонтером. Религиозным малым. То есть он был уверен, что полыхать будет сильно.

Ну как, догадались?

Давайте еще немного расскажу, выходец из Руанды, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на добровольных началах, - беженец, его страна Франция пригрела, спасла от войны. В поджоге он уже признался - спустя неделю после пожара.

Волонтер, который нанес огромный ущерб готическому собору, работал бесплатно. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы и 150 тысяч евро штрафа. Первый раз его задержали через несколько часов после пожара, но после допроса отпустили. Но причина ведь есть? Адвокат у этого типа тоже бесплатный, выдан государством.

Беженцу – 39 лет, не малолетний дурачок...

Во Франции он уже несколько лет. В Соборе служил алтарником, закрывал здание. Как уточнил прокурор, злоумышленник поджег большой и малый органы, а также электрощиток.

Адвокат обвиняемого Ме Квентин Шабер заявил, что его подзащитный раскаивается и «потрясен масштабами случившегося».

Пожар уничтожил орган XVII века полностью, пострадали, да просто уничтожены витражи XV века и своды храма. На восстановление уйдёт около двух лет. Но Собор все равно не будет таким, как до пожара.

Причина такая

Он – волонтер. А очень хотел, чтобы ему начали платить. А ему не платили. Поясняли, что желающих поработать на его месте много. Ему это надоело, и вместо того, чтобы устроиться в другое место работы, он таким образом расквитался с работодателем – то есть настоятелем Собора. А BLM вообще ни причем.

Сидеть ему теперь долго, платить много...