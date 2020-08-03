Самые богатые страны мира выстроились в очередь за вакциной от COVID-19
3 августа 2020, 10:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
Аналитическая компания Airfinity сообщила, что США, Великобритания, Япония и страны Европейского Союза договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от COVID-19, которая еще не создана.
Известно, что США и Британия подписали соглашение с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, а Япония – с Pfizer. С кем договор заключили европейские страны к настоящему моменту не сообщается.
Подчеркивается, что эффективность вакцин от коронавируса нового типа еще не доказана, однако значительное их число "зарезервировано" богатыми государствами. Аналитики полагают, что доз препарата может не хватить на 7,8 миллиарда человек вследствие чего бедные государства окажутся "в очереди" последними.
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