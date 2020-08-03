Ученые определили сроки наступления глобальной катастрофы

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3 августа 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: планета Земля, pixabay.com

Ученые назвали сроки наступления глобальной катастрофы в мире – примерно через сто лет. Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Nature.

Эксперты считают, что к 2100 году внушительная часть суши окажется под водой - прибрежные районы будут затоплены примерно на 50 процентов. В источнике говорится, что причиной «глобальной опасности» станет подъем уровня мирового океана из-за активных приливов, которые будут увеличиваться штормами и волнами.

Результаты исследования показали, что подтопления территорий в первую очередь грозит регионам, расположенным на высоте около 10 метров над уровнем моря. При этом число жертв может достигнуть 287 миллионов человек (4% от общего населения планеты), а финансовый ущерб - 14 триллионов долларов. Ученые считают, что к 2100 году частично будут подтоплены Штаты - Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, некоторые регионы Китая, Бангладеша, Индии и северная часть Австралии, в Европе существенно пострадает север Германии и Франции, а главной «жертвой» станет Великобритания.

Эксперты увидели угрозу в природных катастрофах, несмотря на то, что средний уровень моря поднимается относительно медленно.

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