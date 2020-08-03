Рошаль назвал коронавирусную пандемию «репетицией биологической войны»

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3 августа 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

фото: медик, pixabay.com

Доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, вызывает ощущение репетиции биологической войны.

«Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны … Коронавирус проверяет человечество на прочность, на то, как мы могли бы выстоять в серьезной биологической катастрофе», - пояснил он в беседе изданию Forbes.

Рошаль отметил, что в борьбу с COVID-19 в России включились все, в том числе президент и правительство. По его словам, некоторые страны оказались не готовы к пандемии.

«Вирус не знает границ. Предсказать масштаб распространения эпидемии невозможно. Да и люди ведут себя по-разному в разных странах, несмотря на все ограничения», - высказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне, но РФ ее частично потеряла.