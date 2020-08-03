Владимир Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
3 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Познер Online
Знаменитый журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Россия не вступила в Североатлантический альянс. Отмечается, что об этом всерьез говорилось в 90-х годах прошлого века.
Владимир Познер, комментируя высказывание члена Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиана Шмидта, который предложил вновь начать обсуждение вступления России в НАТО, напомнил, что данную идею ранее поддерживал Борис Ельцин, а впоследствии и Владимир Путин. Журналист подчеркнул, что этого не хотели Соединенные Штаты Америки и некоторые страны Европы.
По мнению Познера, в настоящий момент РФ не заинтересована во вступлении ни в альянс, ни в Европейский Союз. Телеведущий полагает, что такое сближение между Россией и Западом являлось бы благом, но сейчас оно представляется журналисту нереальным.
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