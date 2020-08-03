Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 18 миллионов
лаборатория, Peter Steffen/dpa

В понедельник стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 18 миллионов. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации университета, по состоянию на 05.34 по московскому времени 3 августа, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 18 017 556. Коронавирусная инфекция в общей сложности унесла жизни 687 930 пациентов.

Известно также, что с начала пандемии в мире выздоровели 10 649 108 человек.

ЕТ

Армия

Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Сенат США предложил ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды, в том числе на приобретение оружия. Государственная Дума РФ в ответ на это указала, что в этом случае Москва начнет поставки оружия ополчению ДНР и ЛНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью