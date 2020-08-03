Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

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3 августа 2020, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

лаборатория, Peter Steffen/dpa

В понедельник стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 18 миллионов. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации университета, по состоянию на 05.34 по московскому времени 3 августа, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 18 017 556. Коронавирусная инфекция в общей сложности унесла жизни 687 930 пациентов.

Известно также, что с начала пандемии в мире выздоровели 10 649 108 человек.