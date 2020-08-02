Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Ученые выявили, что коронавирус может спровоцировать иммунную реакцию, мешающую лечению COVID-19

, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ученые выявили, что коронавирус может спровоцировать иммунную реакцию, мешающую лечению COVID-19
фото: pixabay.com

Ученые из Университета Сан-Франциско выявили, что коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию организма человека, которая мешает лечению инфекции COVID-19. По мнению профессора экспериментальной патологии Макса Краммела, иммунная реакция заразившегося коронавирусом человека может осложнить развитие болезни, учитывая, что «иммунная атака» вызывается почти мгновенно, буквально через несколько минут после попадания вируса в организм.

Первые результаты эксперимента опубликованы на портале MedicalXpress.  В исследовании ученых отмечается, что такая иммунная реакция отличается от той, которая возникает при попадании в организм вирусов гриппа.

Американские ученые также обратили внимание, что коронавирус легче всего проникает в клетки через дыхательную систему, и с помощью своих белковых «щупалец» он способен поражать сердце и лёгкие.

ИЧ

Армия

Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Сенат США предложил ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды, в том числе на приобретение оружия. Государственная Дума РФ в ответ на это указала, что в этом случае Москва начнет поставки оружия ополчению ДНР и ЛНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью