Ученые выявили, что коронавирус может спровоцировать иммунную реакцию, мешающую лечению COVID-19

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2 августа 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Ученые из Университета Сан-Франциско выявили, что коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию организма человека, которая мешает лечению инфекции COVID-19. По мнению профессора экспериментальной патологии Макса Краммела, иммунная реакция заразившегося коронавирусом человека может осложнить развитие болезни, учитывая, что «иммунная атака» вызывается почти мгновенно, буквально через несколько минут после попадания вируса в организм.

Первые результаты эксперимента опубликованы на портале MedicalXpress. В исследовании ученых отмечается, что такая иммунная реакция отличается от той, которая возникает при попадании в организм вирусов гриппа.

Американские ученые также обратили внимание, что коронавирус легче всего проникает в клетки через дыхательную систему, и с помощью своих белковых «щупалец» он способен поражать сердце и лёгкие.