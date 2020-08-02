Ученые выявили, что коронавирус может спровоцировать иммунную реакцию, мешающую лечению COVID-19
2 августа 2020, 21:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Ученые из Университета Сан-Франциско выявили, что коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию организма человека, которая мешает лечению инфекции COVID-19. По мнению профессора экспериментальной патологии Макса Краммела, иммунная реакция заразившегося коронавирусом человека может осложнить развитие болезни, учитывая, что «иммунная атака» вызывается почти мгновенно, буквально через несколько минут после попадания вируса в организм.
Первые результаты эксперимента опубликованы на портале MedicalXpress. В исследовании ученых отмечается, что такая иммунная реакция отличается от той, которая возникает при попадании в организм вирусов гриппа.
Американские ученые также обратили внимание, что коронавирус легче всего проникает в клетки через дыхательную систему, и с помощью своих белковых «щупалец» он способен поражать сердце и лёгкие.
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