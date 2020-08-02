Доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил дату обращения президента с посланием к народу
2 августа 2020, 22:08[ «Аргументы Недели» ]
Доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил дату обращения президента Белоруссии с посланием к народу и Национальному собранию. Белорусские СМИ пишут, что обращение Лукашенко с посланием, запланированное на 3 августа во Дворце Республики, переносится.
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт уже сообщила, что Александр Лукашенко обратится с посланием к своему народу и национальному собранию 4 августа и «никаких переносов нет».
Олег Гайдукевич подтвердил, что Лукашенко обратится к народу 4 августа, сообщает белорусский портал Tut.by.
9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. Лукашенко - кандидат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ежегодно выступает с посланием к народу. В этом году запланированное на середину апреля оно было отложено. Белорусский лидер пояснил, что в переносе обращения «нет никакой конспирологии», а оно связано с «коронапсихозом».
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