Доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил дату обращения президента с посланием к народу

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2 августа 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил дату обращения президента Белоруссии с посланием к народу и Национальному собранию. Белорусские СМИ пишут, что обращение Лукашенко с посланием, запланированное на 3 августа во Дворце Республики, переносится.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт уже сообщила, что Александр Лукашенко обратится с посланием к своему народу и национальному собранию 4 августа и «никаких переносов нет».

Олег Гайдукевич подтвердил, что Лукашенко обратится к народу 4 августа, сообщает белорусский портал Tut.by.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. Лукашенко - кандидат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ежегодно выступает с посланием к народу. В этом году запланированное на середину апреля оно было отложено. Белорусский лидер пояснил, что в переносе обращения «нет никакой конспирологии», а оно связано с «коронапсихозом».