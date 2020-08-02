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Пушилин рассказал, как в ДНР смогли сдержать коронавирус

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пушилин рассказал, как в ДНР смогли сдержать коронавирус
Больница. Фото: pixabay.com

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объяснил, почему в ДНР не случилось «повального» всплеска коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что вирус попал в республику вместе с приезжими.

«Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и... каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом. Они тут у нас изолированы в амбулатории. Если бы они заезжали просто так, без списков и каждый день, мы бы "захлебнулись"», - рассказал Пушилин.

Он добавил, что в ДНР все учебные организации временно переведены на дистанционный режим работы, сокращено время работы ресторанов и кафе, а также запрещены массовые мероприятия. Гражданам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, а приезжие обязаны самоизолироваться на две недели.

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