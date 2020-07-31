В Госдуме назвали возможное условие начала официальных поставок оружия ДНР и ЛНР
31 июля 2020, 15:00[ «Аргументы Недели» ]
В Государственной Думе озвучили условие, при котором Российская Федерация может начать официально поставлять вооружение силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины. По данному вопросу высказался депутат Леонид Калашников.
Некоторое время назад стало известно, что в Соединенных Штатах подготовили законопроект о ежегодном выделении Киеву 300 млн долларов в качестве военной помощи, которая, как предполагается, будет включать поставки летального оружия. Если данный документ примут, у Москвы появится право на оказание аналогичной поддержки республикам Донбасса, процитировало Калашникова издание «Русская весна».
Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине предсказали отказ киевских властей от Донецка и Луганска.
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