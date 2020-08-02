Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского «майдана»
2 августа 2020, 20:49[ «Аргументы Недели» ]
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что нынешний президент страны Александр Лукашенко своими действиями толкает людей к массовым беспорядкам.
«На самом деле, нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса», - сказал Цепкало. Он добавил, что Лукашенко лишает кандидатов возможности представить свою программу, а народу не дает возможности выбирать «тот образ будущего, который этот белорусский народ видит».
Ранее в Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу.
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