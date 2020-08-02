Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского «майдана»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 августа 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что нынешний президент страны Александр Лукашенко своими действиями толкает людей к массовым беспорядкам.

«На самом деле, нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса», - сказал Цепкало. Он добавил, что Лукашенко лишает кандидатов возможности представить свою программу, а народу не дает возможности выбирать «тот образ будущего, который этот белорусский народ видит».

Ранее в Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу.