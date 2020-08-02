На Украине намерены отказаться от автомата Калашникова
2 августа 2020, 17:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Глас.Ru
На Украине решили отказаться от использования автоматов Калашникова в погранслужбе. Страна намерена перейти на другой вид вооружения.
Отмечается, что на Украине хотят перевести армию на вооружение, которое используется в странах-участницах НАТО. В частности, особое внимание уделяется винтовке UAR-15, имеющей модульную конструкцию. Отмечается, что некоторые ее детали производятся на Украине.
Ранее Мария Захарова посоветовала украинским политикам сесть и разобраться в Минских соглашениях. Таким образом дипломат отреагировала на регулярные заявления политиков из Украины, которые признаются в непонимании существующих договоренностей.
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