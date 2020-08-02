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На Украине намерены отказаться от автомата Калашникова

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Глас.Ru

На Украине намерены отказаться от автомата Калашникова
Армия. Фото: pixabay.com

На Украине решили отказаться от использования автоматов Калашникова в погранслужбе. Страна намерена перейти на другой вид вооружения.

Отмечается, что на Украине хотят перевести армию на вооружение, которое используется в странах-участницах НАТО. В частности, особое внимание уделяется винтовке UAR-15, имеющей модульную конструкцию. Отмечается, что некоторые ее детали производятся на Украине.

Ранее Мария Захарова посоветовала украинским политикам сесть и разобраться в Минских соглашениях. Таким образом дипломат отреагировала на регулярные заявления политиков из Украины, которые признаются в непонимании существующих договоренностей.

АБ

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