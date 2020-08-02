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Захарова посоветовала украинским политикам сесть и разобраться в Минских соглашениях

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова посоветовала украинским политикам сесть и разобраться в Минских соглашениях
Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала провести внутриукраинский саммит, где украинским политикам разъяснят смысл минских соглашений.

Таким образом дипломат отреагировала на регулярные заявления политиков из Украины, которые признаются в непонимании существующих договоренностей.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» - предложила Захарова. Она добавила, что в таком случае саммит точно не сорвется, поскольку винить в срыве будет некого.

АБ

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