Захарова назвала утверждения о взрывах в самолете Качиньского «бесконечной фантазией»

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1 августа 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в субботу, 1 августа, назвала "бесконечной фантазией" утверждения о взрывах в самолете президента Польши Леха Качиньского.

По словам Захаровой, утверждение польской правительственной подкомиссии о том, что на борту самолета Качиньского в 2010 году произошли взрывы из-за тротила, якобы заложенного во время ремонта в России, является "бесконечным фантазийным процессом".

Дипломат отметила, что в данной ситуации реальность "намертво переплелась с вымыслом". Мария Захарова призвала прочесть расшифровку переговоров пилотов разбившегося воздушного судна.