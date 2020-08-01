Захарова назвала утверждения о взрывах в самолете Качиньского «бесконечной фантазией»
1 августа 2020, 13:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в субботу, 1 августа, назвала "бесконечной фантазией" утверждения о взрывах в самолете президента Польши Леха Качиньского.
По словам Захаровой, утверждение польской правительственной подкомиссии о том, что на борту самолета Качиньского в 2010 году произошли взрывы из-за тротила, якобы заложенного во время ремонта в России, является "бесконечным фантазийным процессом".
Дипломат отметила, что в данной ситуации реальность "намертво переплелась с вымыслом". Мария Захарова призвала прочесть расшифровку переговоров пилотов разбившегося воздушного судна.
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