Историк объяснил, почему Польша не публикует доклад о гибели Качиньского

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10 апреля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

бывший президент Польши Лех Качиньский, Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок объяснил, почему Польша не публикует доклад об авиакатастрофе, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Качиньского потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту воздушного судна в момент катастрофы находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Никто не выжил.

Юрий Борисенок в беседе с Радио Sputnik убежден, что публикацию отчета о крушении самолета отложили, так как польские власти ждут более удачного политического момента. Эксперт заметил, что данное расследование имело с самого начала политизированный характер. По словам специалиста, "сверхзадачей" польского руководство было доказательство того, что самолет упал из-за взрыва на борту или в связи с политической провокацией, за которой стояли одновременно Россия и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. "Сейчас совсем не тот пропагандистский эффект может быть достигнут", – уточнил Борисенок.