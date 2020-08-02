Пожилая американка рассказала об оригинальном способе отомстить неверному мужу

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2 августа 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Бар. Фото: pixabay.com

Жительница Соединенных Штатов, 94-летняя Дорис поделилась историей о том, как оригинально отомстила неверному супругу. История необычной мести принесла женщине популярность в Сети.

Дорис рассказала внуку о том, что, когда она узнала об измене, не стала устраивать неверному мужу истерики, а придумала план поинтереснее. Она подружилась с соперницей и пригласила ее в бар, где напоила и дождалась, пока женщина уснет в салате. После Дорис позвонила мужу и заявила: «Забирай свою леди, дружок, ее лицо застряло в салате». Американка добавила, что гордится своим поступком.

Внук, услышав от бабушки такую оригинальную историю, завел ей аккаунты в соцсетях. Теперь Дорис делится с подписчиками своей мудростью и жизненным опытом.