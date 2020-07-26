Психолог научила, как пережить измену

26 июля 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Супружеская измена – крайне болезненное событие, с которым бывает тяжело справиться самостоятельно. Психолог Татьяна Власевская рассказала, как пережить предательство любимого человека.
Специалист заявила, что женщины зачастую ощущают себя «совершенными существами, королевами», из-за этого супружеская измена воспринимается очень болезненно. Власевская посоветовала посмотреть на ситуацию под другим углом.
«Я бы посоветовала снять корону и представить, что ты обычный человек», - сказала психолог. Она добавила, что измена может стать поводом, чтобы переосмыслить отношения и улучшить их.
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