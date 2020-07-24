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Психолог: почему россиян так тянет заниматься огородом на даче

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Психолог: почему россиян так тянет заниматься огородом на даче
Фото: pixabay.com

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, как работа в огороде влияет на здоровье дачников. Сейчас огородами занимается в основном поколение людей из прошлого века, считает специалист.

"Люди становятся заложниками обстоятельств. Многие из них, кто ездят на дачу, таким образом снимают стресс, напряжение, отдыхают от суеты. Человек попадает в обстоятельства, где скорость жизни медленнее, посторонних звуков нет, только шелест листвы и пение птичек. Это контрастное состояние. И человек чувствует в этом потребность", – объяснил психолог.

Он также добавил, что человек, который хочет жить на даче, получает удовольствие от садоводства. В большинстве случаев это можно расценивать как попытку сменить обстановку, к примеру, отвлечься от нелюбимой работы. 

АГ

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