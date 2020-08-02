Родченков опять заговорил

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2 августа 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Родченков на фото globallookpress.com/ Netflix

Не раскаивается и боится, что Кремль его убьет, после допингового скандала. Родченков теперь живет в Соединенных Штатах. Некогда он спровоцировал запрет на допуск России к большому спорту.



Теперь он написал книгу. Она хорошо продается. Живет в Соединенных Штатах. Тамошние спецслужбы его прячут в укромном месте.

«У Президента России длинный список врагов», — пояснил автор интервью с Родченковым: «Родченков — самый значительный спортивный разоблачитель XXI века, находится на вершине этого списка».

На самом деле, этот список состоит из людей, которые считают себя врагами Путина. А сам российский лидер сейчас, скорее, считает своим врагом пандемию. Но про это the Guardian не писал. Британская газета с ходу начала нагнетать «атмосферу плаща и кинжала». Пояснила, что заявления бывшего директором Московского антидопингового центра спровоцировали международный скандал, после которого Россию отстранили от большого спорта.

Теперь Родченков живет в Соединенных Штатах. Американские спецслужбы скрывают его место жительства. А сам бывший спортфункционер признается, что живет в атмосфере страха за свою жизнь.

«Родченков говорит, что ужасно скучает по своей семье — жене Веронике, детям Василию и Марине, которые остались в Москве с собакой», — рассказала the Guardian.

Он хорошо продал свою историю на Западе. И теперь ему продавать больше нечего, кроме этих самых страхов. Как показала публикация the Guardian, они покупаются так же хорошо, как книга Родченкова.