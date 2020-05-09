Родченков в США издал свою книгу

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9 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Григорий Родченков, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустит книгу под названием «Дело Родченкова». В книге описана история, которая впервые была изображена в отмеченном наградами фильме Брайана Фогеля, и до сих пор она производит разное впечатление.

«Начиная с детства автора, выросшего за Железным занавесом, его знакомства с допингом, когда он был 22-летним студентом МГУ и его последующую карьеру в Олимпийском комитете СССР. Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», — говорится в описании книги экс-главы Московской антидопинговой лаборатории.

Григорий Родченков был уволен с этого поста после расследования комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. В январе 2016 года Родченков уехал в США. Там он дал интервью о допинге в РФ. На основании этого отчета был составлен отчет Ричарда Макларена.

В России Родченкова считают предателем.