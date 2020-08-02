В Чехии зафиксировано наибольшее с начала пандемии число жителей, которые проходят лечение от COVID-19

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2 августа 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Чехии сейчас 4 729 человек проходят в лечение от болезни, вызываемой COVID-19 . Об этом рассказало министерство здравоохранения республики.

Уточняется: для региона это наибольшее число пациентов с начала пандемии. Подавляющее большинство из них лечатся амбулаторно, госпитализирован 121 пациент, состояние 19 из них врачи оценивают как тяжелое.

Также в субботу в Чехии было выявлено наименьшее количество заразившихся коронавирусной инфекцией за текущую неделю - 125. За прошедшие пять месяцев от вызываемых вирусом осложнений умерли 383 жителя страны, выздоровели 11 587.

Ранее сообщалось: врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией.