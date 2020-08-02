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В ВОЗ дали прогноз по длительности коронавирусной пандемии

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ВОЗ дали прогноз по длительности коронавирусной пандемии
фото: медик, pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия новой коронавирусной инфекции остается особой ситуацией, имеющей международное значение.

Представители организации на заседании чрезвычайного комитета пришли к выводу, что COVID-19 «сохранится в мире надолго». Они отметили, что необходимо «консолидировать усилия по решению этой проблемы» и призвали молодежь соблюдать все возможные меры для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, комитет выразил признательность ВОЗ и ее партнёрам за усилия по борьбе с коронавирусом. Теперь они оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

Ранее в ВОЗ назвали причину всплеска коронавируса в некоторых странах. 

БА

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