В ВОЗ дали прогноз по длительности коронавирусной пандемии
2 августа 2020, 09:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия новой коронавирусной инфекции остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Представители организации на заседании чрезвычайного комитета пришли к выводу, что COVID-19 «сохранится в мире надолго». Они отметили, что необходимо «консолидировать усилия по решению этой проблемы» и призвали молодежь соблюдать все возможные меры для предотвращения распространения инфекции.
Кроме того, комитет выразил признательность ВОЗ и ее партнёрам за усилия по борьбе с коронавирусом. Теперь они оценят ситуацию с пандемией через три месяца.
Ранее в ВОЗ назвали причину всплеска коронавируса в некоторых странах.
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