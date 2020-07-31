В ВОЗ назвали причину всплеска коронавируса в некоторых странах
31 июля 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что вспышку новой коронавирусной инфекции в некоторых странах мира спровоцировало «неосторожное поведение молодежи». Своим мнением он поделился на брифинге в Женеве, сообщает kp.ru.
«Высокая заболеваемость в ряде стран обусловлена поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - пояснил он.
Гебрейесус отметил, что молодые люди должны соблюдать меры предосторожности, как и все остальные, поскольку тоже могут быть заражены и распространять инфекцию. Он добавил, что «всем необходимо научиться жить с вирусом и предпринимать необходимые шаги для защиты жизни».
Руководитель ВОЗ призывает на это обратить особое внимание людей, которые входят в группы риска - пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.
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