В ВОЗ назвали причину всплеска коронавируса в некоторых странах

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: медик, pixabay.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что вспышку новой коронавирусной инфекции в некоторых странах мира спровоцировало «неосторожное поведение молодежи». Своим мнением он поделился на брифинге в Женеве, сообщает kp.ru.

«Высокая заболеваемость в ряде стран обусловлена поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - пояснил он.

Гебрейесус отметил, что молодые люди должны соблюдать меры предосторожности, как и все остальные, поскольку тоже могут быть заражены и распространять инфекцию. Он добавил, что «всем необходимо научиться жить с вирусом и предпринимать необходимые шаги для защиты жизни».

Руководитель ВОЗ призывает на это обратить особое внимание людей, которые входят в группы риска - пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.